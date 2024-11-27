На Украине Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

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Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира в 2025 году
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира в 2025 году Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Об этом в своем заявлении сообщил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

«Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года. <...> Я верю, что Трамп внес значительный вклад в дело мира во всем мире, и что он может сделать еще больше в будущем», — говорится в заявлении депутата. Оно опубликовано в газета Kyiv Independent.

В письме Мережко отметил значительный вклад Трампа в миротворческие процессы, подчеркнув его потенциал способствовать миру в будущем. Особое внимание депутат уделил участию избранного президента США в реализации «Соглашений Авраама», которые способствуют нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Александр Мережко отметил, что Дональд Трамп может установить мир на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее республиканца на Нобелевскую премию мира номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. Она также отметила, что ему стоит присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений».

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Избранный президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Об этом в своем заявлении сообщил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. «Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года. <...> Я верю, что Трамп внес значительный вклад в дело мира во всем мире, и что он может сделать еще больше в будущем», — говорится в заявлении депутата. Оно опубликовано в газета Kyiv Independent. В письме Мережко отметил значительный вклад Трампа в миротворческие процессы, подчеркнув его потенциал способствовать миру в будущем. Особое внимание депутат уделил участию избранного президента США в реализации «Соглашений Авраама», которые способствуют нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Александр Мережко отметил, что Дональд Трамп может установить мир на Украине и Ближнем Востоке. Ранее республиканца на Нобелевскую премию мира номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. Она также отметила, что ему стоит присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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