Несколько собак погибло в приюте под Белгородом из-за падения обломков дрона ВСУ

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Несколько собак погибло в приюте из-за украинского дрона
Несколько собак погибло в приюте из-за украинского дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки украинского дрона упали на приют для животных в городе Строитель Белгородской области, в результате чего погибли и получили ранения несколько собак. По словам руководителя ветеринарной клиники «Котенок Гав» Светланы Бучневой, ситуация в приюте остается крайне тяжелой.

«Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошел пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались ударным газом, что очень опасно», — заявила Бучнева. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что в клинике находятся 11 собак, в том числе восемь щенков, которым срочно требуется передержка.

Ситуация на месте происшествия осложнена отсутствием света и затоплением помещений. По словам Бучневой, власти не проявляют должного интереса к решению проблемы, хотя глава Яковлевского городского округа Олег Медведев заявил в соцсети «ВКонтакте» о направлении на место ветеринарного врача и рассмотрении вариантов перемещения животных в другие приюты.

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Обломки украинского дрона упали на приют для животных в городе Строитель Белгородской области, в результате чего погибли и получили ранения несколько собак. По словам руководителя ветеринарной клиники «Котенок Гав» Светланы Бучневой, ситуация в приюте остается крайне тяжелой. «Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошел пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались ударным газом, что очень опасно», — заявила Бучнева. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что в клинике находятся 11 собак, в том числе восемь щенков, которым срочно требуется передержка. Ситуация на месте происшествия осложнена отсутствием света и затоплением помещений. По словам Бучневой, власти не проявляют должного интереса к решению проблемы, хотя глава Яковлевского городского округа Олег Медведев заявил в соцсети «ВКонтакте» о направлении на место ветеринарного врача и рассмотрении вариантов перемещения животных в другие приюты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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