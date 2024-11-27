Несколько собак погибло в приюте под Белгородом из-за падения обломков дрона ВСУ

Обломки украинского дрона упали на приют для животных в городе Строитель Белгородской области, в результате чего погибли и получили ранения несколько собак. По словам руководителя ветеринарной клиники «Котенок Гав» Светланы Бучневой, ситуация в приюте остается крайне тяжелой.
«Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошел пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались ударным газом, что очень опасно», — заявила Бучнева. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что в клинике находятся 11 собак, в том числе восемь щенков, которым срочно требуется передержка.
Ситуация на месте происшествия осложнена отсутствием света и затоплением помещений. По словам Бучневой, власти не проявляют должного интереса к решению проблемы, хотя глава Яковлевского городского округа Олег Медведев заявил в соцсети «ВКонтакте» о направлении на место ветеринарного врача и рассмотрении вариантов перемещения животных в другие приюты.
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