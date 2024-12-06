Онколог назвала первые признаки раковой опухоли

Онколог Драпкина: потеря веса является одним из сигналов развития рака
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Внезапная потеря веса или постоянная усталость могут сигнализировать о развитии рака
Внезапная потеря веса или постоянная усталость могут сигнализировать о развитии рака Фото:

Внезапная потеря веса, постоянная усталость и кашель могут быть сигналами о развитии раковой опухоли. Об этом сообщила заслуженный врач, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.

«Потеря веса без явных причин, постоянная усталость, кашель и охриплость. Человек „необъяснимо худеет“, так как растущая опухоль забирает много питательных веществ», — передает «Российская газета» слова Оксаны Драпкиной. 

Усталость возникает из-за действия веществ, создаваемых опухолью, объяснила врач. По ее словам, эта усталость усугубляется ухудшением аппетита и уменьшением физической активности. Затянувшийся кашель и добавившаяся к нему осиплость голоса тем более тревожны, заявила Драпкина, особенно если они не связаны с ОРВИ или иными проявлениями простуды.

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Внезапная потеря веса, постоянная усталость и кашель могут быть сигналами о развитии раковой опухоли. Об этом сообщила заслуженный врач, академик РАН, профессор Оксана Драпкина. «Потеря веса без явных причин, постоянная усталость, кашель и охриплость. Человек „необъяснимо худеет“, так как растущая опухоль забирает много питательных веществ», — передает «Российская газета» слова Оксаны Драпкиной.  Усталость возникает из-за действия веществ, создаваемых опухолью, объяснила врач. По ее словам, эта усталость усугубляется ухудшением аппетита и уменьшением физической активности. Затянувшийся кашель и добавившаяся к нему осиплость голоса тем более тревожны, заявила Драпкина, особенно если они не связаны с ОРВИ или иными проявлениями простуды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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