Онколог назвала первые признаки раковой опухоли

Внезапная потеря веса, постоянная усталость и кашель могут быть сигналами о развитии раковой опухоли. Об этом сообщила заслуженный врач, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.
«Потеря веса без явных причин, постоянная усталость, кашель и охриплость. Человек „необъяснимо худеет“, так как растущая опухоль забирает много питательных веществ», — передает «Российская газета» слова Оксаны Драпкиной.
Усталость возникает из-за действия веществ, создаваемых опухолью, объяснила врач. По ее словам, эта усталость усугубляется ухудшением аппетита и уменьшением физической активности. Затянувшийся кашель и добавившаяся к нему осиплость голоса тем более тревожны, заявила Драпкина, особенно если они не связаны с ОРВИ или иными проявлениями простуды.
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