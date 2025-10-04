В ходе беспорядков в Италии пострадали свыше 50 полицейских

Более 50 сотрудников полиции пострадали в Италии за двое суток во время массовых акций в поддержку Палестины, сообщает Министерство внутренних дел страны. По данным ведомства, столкновения произошли в четверг и пятницу, когда по всей стране проходили манифестации, марши и забастовки, организованные в солидарность с палестинским народом и активистами международной инициативы «Флотилия стойкости».
«В результате нападений за два дня сообщается о 55 пострадавших от нападений сотрудниках полиции», — говорится в официальном заявлении МВД Италии. В министерстве уточнили, что инциденты носили массовый характер и сопровождались агрессивными действиями со стороны части участников акций.
Мероприятия, по информации профсоюза CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда), собрали по всей стране более двух миллионов человек. Протестующие требовали пересмотра позиций правительства Италии по ближневосточному конфликту и усиления поддержки палестинских гражданских инициатив. Наиболее крупные шествия прошли в Риме, Милане, Болонье и Турине, где фиксировались столкновения между участниками акций и правоохранителями.
