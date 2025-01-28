Владимир Путин прибыл в Тольятти
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область, где планирует проверить работу местного завода автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Его [Путина] рабочая программа начнется с посещения завода „АвтоВАЗ“ в Тольятти», — заявил Зарубин. Видео прибытия российского лидера в регион он опубликовал в своем telegram-канале.
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