Путин приехал проверять, как работает «АвтоВАЗ». Видео

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Владимир Путин прибыл в Тольятти
Владимир Путин прибыл в Тольятти Фото:

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область, где планирует проверить работу местного завода автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. 

«Его [Путина] рабочая программа начнется с посещения завода „АвтоВАЗ“ в Тольятти», — заявил Зарубин. Видео прибытия российского лидера в регион он опубликовал в своем telegram-канале. 

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область, где планирует проверить работу местного завода автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.  «Его [Путина] рабочая программа начнется с посещения завода „АвтоВАЗ“ в Тольятти», — заявил Зарубин. Видео прибытия российского лидера в регион он опубликовал в своем telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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