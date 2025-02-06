Специалистов из Петербурга стали чаще приглашать на работу за границей

Количество приглашений на работу за рубежом для жителей Санкт-Петербурга увеличилось на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Одним из самых заметных явлений 2024 года стало увеличение числа приглашений от китайских компаний. Об этом свидетельствует анализ данных с платформы hh.ru.
«Активней всего соискатели, указавшие, что живут в Петербурге, приглашаются на работу в Беларусь, Казахстан и в Грузию... Кроме того, на 340% выросло число приглашений на работу для местных жителей от компаний из Китая», — такими данными поделилась пресс-служба HeadHunter. Особенно выделяется Беларусь с более чем 22 тысячами приглашений.
Активность Турции в привлечении российских специалистов также заметно увеличилась, что видно из роста числа приглашений на 160%. Помимо этого, значительный рост показали Таиланд и Сербия. Но некоторые страны показали снижение активности. В частности, это касается Эквадора, Филиппин, Мадагаскара и Кубы, где количество приглашений уменьшилось. Это может быть связано с изменениями в экономической политике или рыночными условиями этих стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.