Специалистов из Петербурга стали чаще приглашать на работу за границей

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Значительный рост приглашений показали Таиланд и Сербия
Значительный рост приглашений показали Таиланд и Сербия Фото:

Количество приглашений на работу за рубежом для жителей Санкт-Петербурга увеличилось на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Одним из самых заметных явлений 2024 года стало увеличение числа приглашений от китайских компаний. Об этом свидетельствует анализ данных с платформы hh.ru.

«Активней всего соискатели, указавшие, что живут в Петербурге, приглашаются на работу в Беларусь, Казахстан и в Грузию... Кроме того, на 340% выросло число приглашений на работу для местных жителей от компаний из Китая», — такими данными поделилась пресс-служба HeadHunter. Особенно выделяется Беларусь с более чем 22 тысячами приглашений.

Активность Турции в привлечении российских специалистов также заметно увеличилась, что видно из роста числа приглашений на 160%. Помимо этого, значительный рост показали Таиланд и Сербия. Но некоторые страны показали снижение активности. В частности, это касается Эквадора, Филиппин, Мадагаскара и Кубы, где количество приглашений уменьшилось. Это может быть связано с изменениями в экономической политике или рыночными условиями этих стран.

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Количество приглашений на работу за рубежом для жителей Санкт-Петербурга увеличилось на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Одним из самых заметных явлений 2024 года стало увеличение числа приглашений от китайских компаний. Об этом свидетельствует анализ данных с платформы hh.ru. «Активней всего соискатели, указавшие, что живут в Петербурге, приглашаются на работу в Беларусь, Казахстан и в Грузию... Кроме того, на 340% выросло число приглашений на работу для местных жителей от компаний из Китая», — такими данными поделилась пресс-служба HeadHunter. Особенно выделяется Беларусь с более чем 22 тысячами приглашений. Активность Турции в привлечении российских специалистов также заметно увеличилась, что видно из роста числа приглашений на 160%. Помимо этого, значительный рост показали Таиланд и Сербия. Но некоторые страны показали снижение активности. В частности, это касается Эквадора, Филиппин, Мадагаскара и Кубы, где количество приглашений уменьшилось. Это может быть связано с изменениями в экономической политике или рыночными условиями этих стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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