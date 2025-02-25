Выяснилось, какой срок дали фигуранту дела экс-замглавы Росприроднадзора

В Москве озвучили приговор генеральному директору ИТ-компании «Адиком» Игорю Теперину, который ранее был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в рамках дела экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова. Руководитель фирмы-разработчика приговорен к 3,5 годам колонии.
«Долматов приговорен к 3,5 годам колонии. Ранее он был арестован по обвинению в организации мошенничества, сопряженного с завышением расходов на создание программного обеспечения», — сообщило РИА Новости.
По сведениям издания, также Росприроднадзор предъявил директору ИТ-компании иски на сумму 370 млн рублей. Эти данные агентству подтвердили в правоохранительных органах.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году к колонии приговорили другого экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске.
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