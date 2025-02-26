Агентство США по международному развитию (USAID) выделило два миллиона долларов от налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине. Об этом сообщил Federalist.
«Дизайнеры, в том числе „производитель ковров по заказу“, который получил около двух миллионов долларов, и две разные линии мебели, получившие 114 тысяч и 91 тысячу долларов соответственно, также присоединились к финансовому бешенству [USAID]», — сообщил журнал. Утоняется, что средства, выделенные USAID, были частью ряда грантов, направленных на поддержку украинского бизнеса в рамках Программы конкурентоспособной экономики (CEP) и фондов инвестиций в устойчивость бизнеса.
Кроме того, в список грантов USAID входят средства на различные другие проекты на Украине, включая инновационные приложения и продукцию для домашних животных. Так, около 300 тысяч долларов было направлено на разработку приложения для отслеживания домашних животных и производство ошейников для собак и около 109 тысяч долларов — на производство упаковки для кормов.
Кроме того, как сообщает Federalist, USAID также направило средства на поддержку модных фотографов, компаний по производству женской одежды и брендов люксовой свадебной одежды. На это было потрачено в сумме около 733 тысяч долларов. Также агентство выделило почти миллион долларов на производство сувенирного печенья и кондитерских изделий и на мясокомбинат на Украине.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал USAID «преступной организацией». Администрация президента США Дональда Трампа начала борьбу с агентством. Американский лидер назвал агентство невероятно коррумпированным.
Данная организация длительное время являлась инструментом для «цветных революций» во многих странах мира. После приостановки программ агентства стало известно, что девять из десяти СМИ на Украине финансировались USAID. Агентство также инвестировало более 100 тысяч долларов в финансирование украинского антикоррупционного телешоу «Наші гроші», которое могло повлиять на исход президентских выборов в Украине в 2019 году.
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