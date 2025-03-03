Макрон сообщил о серьезном разговоре с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон к американскому лидеру Дональду Трампу призвал его к пересмотру возможности перемирия по украинскому конфликту. Так, он призвал Трампа не к немедленному прекращению огня, а установить перемирие для операций на море и в воздухе.
«То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры», — заявил Макрон, отметив, что такой режим якобы легче будет контролировать. Его слова передает газета Foglio.
Также Макрон затронул тему поддержки Украины со стороны Европы. Он выразил опасения, что отсутствие четких гарантий может поставить под угрозу безопасность как Украины, так и европейских стран. По его словам, Европа не примет мир в конфликте, достигнутый любой ценой.
В январе 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что целью урегулирования ситуации на Украине должен стать не временный перерыв в боевых действиях, который позволил бы сторонам перегруппироваться и перевооружиться для дальнейшего продолжения конфликта, а достижение устойчивого долгосрочного мира. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 марта призвал подготовиться к остановке огня на Украине.
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