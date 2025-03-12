12 марта 2025

В Мурино девушка с ножом напала на мать и подругу

© Служба новостей «URA.RU»
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После нападения агрессор скрылась с места происшествия
После нападения агрессор скрылась с места происшествия Фото:

Вечером 12 марта в Мурино Ленобласти во время конфликта девушка атаковала с ножом свою подругу и мать. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«12 марта в 20:43 в полицию поступило сообщение о ножевых ранениях двух женщин в квартире дома 8 по Охтинской Аллее в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Между девушками вспыхнул спор, который перерос в физическое насилие. Одна из участниц конфликта использовала нож, в результате чего ее 21-летняя подруга получила ранения в грудь и спину, а 44-летняя мать подозреваемой — в шею. После нападения агрессор скрылась с места происшествия. По информации источника «Фонтанки», нападавшая полтора года назад сменила пол (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Обе пострадавшие женщины были немедленно госпитализированы. Полиция начала розыск подозреваемой. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Вечером 12 марта в Мурино Ленобласти во время конфликта девушка атаковала с ножом свою подругу и мать. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «12 марта в 20:43 в полицию поступило сообщение о ножевых ранениях двух женщин в квартире дома 8 по Охтинской Аллее в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Между девушками вспыхнул спор, который перерос в физическое насилие. Одна из участниц конфликта использовала нож, в результате чего ее 21-летняя подруга получила ранения в грудь и спину, а 44-летняя мать подозреваемой — в шею. После нападения агрессор скрылась с места происшествия. По информации источника «Фонтанки», нападавшая полтора года назад сменила пол (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Обе пострадавшие женщины были немедленно госпитализированы. Полиция начала розыск подозреваемой. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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