Что можно и нельзя делать 17 марта: приметы и традиции на Герасима Грачевника

В православных храмах 17 марта вспомнят монаха Герасима Иорданского
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Праздник 17 марта посвящен грачам, которые возвращаются из теплых стран домой
Праздник 17 марта посвящен грачам, которые возвращаются из теплых стран домой Фото:

Вот уже сотни лет в России 17 марта в православных храмах вспоминают монаха Герасима Иорданского. В народе же в этот день празднуют Герасима Грачевника: день со своими приметами и традициями. О том, что можно и нельзя делать 17 марта — в материале URA.RU.

Традиции на праздник Герасима Грачевника 17 марта

Обычно именно 17 марта с юга прилетали грачи, поэтому в народе все ждали возвращения птиц. На праздник хозяйки пекли грачей из теста и угощали ими детей. А мужчины вовсю работали — ведь птица считается настоящей труженицей.

Также крестьяне верили, что грачи могут изгнать нечистую силу из жилища. Поэтому в день их возвращения изгоняли со двора кикимору. Люди приглашали знахаря, который осматривал помещение и читал заговоры. Только тогда нечисть успокаивалась и не пакостила полгода — пока грачи вновь не полетят в теплые края.

Что можно и нельзя делать 17 марта

Чтобы избавиться от нечисти, в доме было принято проводить генеральную уборку и проветривать помещение. Чистый воздух и отсутствие хлама и мусора отпугивали кикимору и прочую нечистую силу, а в дом возвращалось благополучие.

На праздник запрещалось обижать и донимать кошек: ведь пушистые защищают дом от нечисти. Считалось, что если кошка обидится на человека 17 марта, то ему не избежать ссоры в семье.

В праздник также было не принято признаваться в любви — признание, сделанное 17 марта, могло остаться без ответа. Кроме этого, на Герасима Грачевника старались не покупать новую обувь: по поверью, она приведет к проблемам со здоровьем.

Приметы на праздник Герасима Грачевника 17 марта

На праздник существует немало погодных примет, по которым в народе определяли, чего ждать от весны. Многие из них касались поведения вернувшихся грачей: например, если птицы сразу же начинали чинить свои старые гнезда, то тепло придет уже скоро. А если птицы, наоборот, не задерживаются на гнездах и часто взлетают с них, то холода задержутся.

Если грачи шумят, то скоро начнутся проливные дожди. А птица на черной кочке указывала на то, что реки выйдут из берегов. Также люди верили, что если 17 марта светит солнце, значит, в лесу летом будет много ягод.

История праздника

Герасим Иорданский, которого вспоминают в храмах 17 марта, жил в Ликии в V веке. Монах родился в богатой семье, но после принятия христианства решил стать отшельником и ушел в египетскую пустыню, где основал обитель с особенно строгими уставами.

Однажды святой встретил в пустыне раненого льва. Монах не испугался и помог зверю, вылечив его раны. В благодарность лев до конца жизни служил Герасиму как домашнее животное. До самой кончины святого лев находился рядом, а затем умер на могиле Герасима.

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Вот уже сотни лет в России 17 марта в православных храмах вспоминают монаха Герасима Иорданского. В народе же в этот день празднуют Герасима Грачевника: день со своими приметами и традициями. О том, что можно и нельзя делать 17 марта — в материале URA.RU. Традиции на праздник Герасима Грачевника 17 марта Обычно именно 17 марта с юга прилетали грачи, поэтому в народе все ждали возвращения птиц. На праздник хозяйки пекли грачей из теста и угощали ими детей. А мужчины вовсю работали — ведь птица считается настоящей труженицей. Также крестьяне верили, что грачи могут изгнать нечистую силу из жилища. Поэтому в день их возвращения изгоняли со двора кикимору. Люди приглашали знахаря, который осматривал помещение и читал заговоры. Только тогда нечисть успокаивалась и не пакостила полгода — пока грачи вновь не полетят в теплые края. Что можно и нельзя делать 17 марта Чтобы избавиться от нечисти, в доме было принято проводить генеральную уборку и проветривать помещение. Чистый воздух и отсутствие хлама и мусора отпугивали кикимору и прочую нечистую силу, а в дом возвращалось благополучие. На праздник запрещалось обижать и донимать кошек: ведь пушистые защищают дом от нечисти. Считалось, что если кошка обидится на человека 17 марта, то ему не избежать ссоры в семье. В праздник также было не принято признаваться в любви — признание, сделанное 17 марта, могло остаться без ответа. Кроме этого, на Герасима Грачевника старались не покупать новую обувь: по поверью, она приведет к проблемам со здоровьем. Приметы на праздник Герасима Грачевника 17 марта На праздник существует немало погодных примет, по которым в народе определяли, чего ждать от весны. Многие из них касались поведения вернувшихся грачей: например, если птицы сразу же начинали чинить свои старые гнезда, то тепло придет уже скоро. А если птицы, наоборот, не задерживаются на гнездах и часто взлетают с них, то холода задержутся. Если грачи шумят, то скоро начнутся проливные дожди. А птица на черной кочке указывала на то, что реки выйдут из берегов. Также люди верили, что если 17 марта светит солнце, значит, в лесу летом будет много ягод. История праздника Герасим Иорданский, которого вспоминают в храмах 17 марта, жил в Ликии в V веке. Монах родился в богатой семье, но после принятия христианства решил стать отшельником и ушел в египетскую пустыню, где основал обитель с особенно строгими уставами. Однажды святой встретил в пустыне раненого льва. Монах не испугался и помог зверю, вылечив его раны. В благодарность лев до конца жизни служил Герасиму как домашнее животное. До самой кончины святого лев находился рядом, а затем умер на могиле Герасима.
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