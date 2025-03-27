27 марта 2025
26 марта 2025

Петербургский депутат предложил поощрить сотрудников ДПС за отказ от взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Особое внимание заслуживает поведение инспекторов ДПС из Московского и Калининского районов
Особое внимание заслуживает поведение инспекторов ДПС из Московского и Калининского районов Фото:

В Петербурге и Ленобласти предложили поощрить сотрудников ДПС, которые в ходе операции по проверке электровелосипедов, отказались от предложенных им взяток. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

«Предложил ГУВД Петербурга и Ленобласти поощрить сотрудников ДПС, отказавшихся от взяток, которые им предлагали курьеры на электровелосипедах», — пишет Цивилев в своем telegram-канале. Операция «Электровелосипед» была запущена 10 марта и нацелена на выявление нарушений Правил дорожного движения и миграционного законодательства среди курьеров на электровелосипедах. В ходе рейдов было выявлено множество нарушений, большая часть которых связана с деятельностью курьерских служб.

Особое внимание заслуживает поведение инспекторов ДПС из Московского и Калининского районов Петербурга. При проверке документов у курьеров, они столкнулись с попытками дачи взяток. Сотрудники службы не только отказались от незаконных предложений, но и приняли меры для привлечения нарушителей к ответственности, что привело к возбуждению уголовных дел по факту покушения на взяточничество.

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В Петербурге и Ленобласти предложили поощрить сотрудников ДПС, которые в ходе операции по проверке электровелосипедов, отказались от предложенных им взяток. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. «Предложил ГУВД Петербурга и Ленобласти поощрить сотрудников ДПС, отказавшихся от взяток, которые им предлагали курьеры на электровелосипедах», — пишет Цивилев в своем telegram-канале. Операция «Электровелосипед» была запущена 10 марта и нацелена на выявление нарушений Правил дорожного движения и миграционного законодательства среди курьеров на электровелосипедах. В ходе рейдов было выявлено множество нарушений, большая часть которых связана с деятельностью курьерских служб. Особое внимание заслуживает поведение инспекторов ДПС из Московского и Калининского районов Петербурга. При проверке документов у курьеров, они столкнулись с попытками дачи взяток. Сотрудники службы не только отказались от незаконных предложений, но и приняли меры для привлечения нарушителей к ответственности, что привело к возбуждению уголовных дел по факту покушения на взяточничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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