Петербургский депутат предложил поощрить сотрудников ДПС за отказ от взяток

В Петербурге и Ленобласти предложили поощрить сотрудников ДПС, которые в ходе операции по проверке электровелосипедов, отказались от предложенных им взяток. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.
«Предложил ГУВД Петербурга и Ленобласти поощрить сотрудников ДПС, отказавшихся от взяток, которые им предлагали курьеры на электровелосипедах», — пишет Цивилев в своем telegram-канале. Операция «Электровелосипед» была запущена 10 марта и нацелена на выявление нарушений Правил дорожного движения и миграционного законодательства среди курьеров на электровелосипедах. В ходе рейдов было выявлено множество нарушений, большая часть которых связана с деятельностью курьерских служб.
Особое внимание заслуживает поведение инспекторов ДПС из Московского и Калининского районов Петербурга. При проверке документов у курьеров, они столкнулись с попытками дачи взяток. Сотрудники службы не только отказались от незаконных предложений, но и приняли меры для привлечения нарушителей к ответственности, что привело к возбуждению уголовных дел по факту покушения на взяточничество.
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