Болгария анонсировала альтернативный российскому проект поставок газа

Болгария объявила о запуске проекта «Вертикальный газовый коридор», который должен стать альтернативой российским поставкам газа в Европу. Об этом сообщил Bloomberg. Контракт на газовые поставки от РФ завершился в январе 2025 года, потому что Украина, через которую шел газ, не захотела продлевать его.
«„Вертикальный газовый коридор“ призван стать альтернативой поставкам российского газа в Европу», — говорится в материале. Министр энергетики Жечо Станков объявил о скором начале работ по расширению газовой инфраструктуры страны.
Он подчеркнул, что спрос на природный газ в Болгарии растет, что стимулирует страну к заключению договоренностей с операторами газовых сетей в рамках проекта «вертикального газового коридора». Данный проект предусматривает улучшение транзитных возможностей для сжиженного природного газа, который будет транспортироваться через терминалы в Греции на север, в направлении Украины и Молдовы, обеспечивая потребности стран вплоть до Венгрии и Словакии.
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