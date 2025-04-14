Звезда «Аноры» подарила Киркорову подарок для взрослых. Видео

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Киркоров позировал в подарке перед фотокамерами
Киркоров позировал в подарке перед фотокамерами Фото:

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн сделал подарок певцу Филиппу Киркорову, вручив свитшот с надписью «Обожаю заниматься сексом». Об этом сообщает telegram-канал Super.ru.

«Марк Эйдельштейн подарил Филиппу Киркорову свитшот с надписью „Обожаю заниматься сексом“, — сообщается в telegram-канале. Киркоров, обнимаясь актером, позировал перед фотографами в подарке на премии „Voice: Главные лица“.

Ранее сообщалось, что Киркоров собирается стать многодетным отцом. Артист признался, что уже выбрал имя для ребенка. Если родится сын, то он назовет его Мироном.

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Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн сделал подарок певцу Филиппу Киркорову, вручив свитшот с надписью «Обожаю заниматься сексом». Об этом сообщает telegram-канал Super.ru. «Марк Эйдельштейн подарил Филиппу Киркорову свитшот с надписью „Обожаю заниматься сексом“, — сообщается в telegram-канале. Киркоров, обнимаясь актером, позировал перед фотографами в подарке на премии „Voice: Главные лица“. Ранее сообщалось, что Киркоров собирается стать многодетным отцом. Артист признался, что уже выбрал имя для ребенка. Если родится сын, то он назовет его Мироном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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