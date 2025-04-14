Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн сделал подарок певцу Филиппу Киркорову, вручив свитшот с надписью «Обожаю заниматься сексом». Об этом сообщает telegram-канал Super.ru.
«Марк Эйдельштейн подарил Филиппу Киркорову свитшот с надписью „Обожаю заниматься сексом“, — сообщается в telegram-канале. Киркоров, обнимаясь актером, позировал перед фотографами в подарке на премии „Voice: Главные лица“.
Ранее сообщалось, что Киркоров собирается стать многодетным отцом. Артист признался, что уже выбрал имя для ребенка. Если родится сын, то он назовет его Мироном.
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