14 апреля 2025

В Ленобласти пенсионерка скончалась из-за опрокинутого чана в бане

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Пенсионерка захотела поддать пару и направилась к чану с горячей водой
Пенсионерка захотела поддать пару и направилась к чану с горячей водой Фото:

В Ленобласти 71-летняя пенсионерка опрокинула на себя чан с горячей водой в бане. Она скончалась от полученных ожогов. Об этом сообщает «SHOT».

«71-летняя Зинаида отправилась попариться в общественную баню в Коммунаре Ленинградской области. В какой-то момент пенсионерка захотела поддать пару и направилась к чану с горячей водой, подняла его и случайно опрокинула на себя», — пишет telegram-канал «SHOT». Полученные ожоги составили 56% её тела.

Сразу после инцидента женщину экстренно госпитализировали и перевели в ожоговую реанимацию, где она провела около десяти дней под наблюдением врачей. Несмотря на все усилия медицинского персонала, состояние пенсионерки оставалось критическим. В конечном итоге её сердце не выдержало травм, и она скончалась.

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В Ленобласти 71-летняя пенсионерка опрокинула на себя чан с горячей водой в бане. Она скончалась от полученных ожогов. Об этом сообщает «SHOT». «71-летняя Зинаида отправилась попариться в общественную баню в Коммунаре Ленинградской области. В какой-то момент пенсионерка захотела поддать пару и направилась к чану с горячей водой, подняла его и случайно опрокинула на себя», — пишет telegram-канал «SHOT». Полученные ожоги составили 56% её тела. Сразу после инцидента женщину экстренно госпитализировали и перевели в ожоговую реанимацию, где она провела около десяти дней под наблюдением врачей. Несмотря на все усилия медицинского персонала, состояние пенсионерки оставалось критическим. В конечном итоге её сердце не выдержало травм, и она скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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