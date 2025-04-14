В Ленобласти пенсионерка скончалась из-за опрокинутого чана в бане

В Ленобласти 71-летняя пенсионерка опрокинула на себя чан с горячей водой в бане. Она скончалась от полученных ожогов. Об этом сообщает «SHOT».
«71-летняя Зинаида отправилась попариться в общественную баню в Коммунаре Ленинградской области. В какой-то момент пенсионерка захотела поддать пару и направилась к чану с горячей водой, подняла его и случайно опрокинула на себя», — пишет telegram-канал «SHOT». Полученные ожоги составили 56% её тела.
Сразу после инцидента женщину экстренно госпитализировали и перевели в ожоговую реанимацию, где она провела около десяти дней под наблюдением врачей. Несмотря на все усилия медицинского персонала, состояние пенсионерки оставалось критическим. В конечном итоге её сердце не выдержало травм, и она скончалась.
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