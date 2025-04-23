Shot: попало в ДТП пожарное авто, ехавшее на вызов в Москва-Сити

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Пожарная машина, которая ехала тушить пожар в Москва-Сити, попала в ДТП, пишет Shot
Пожарная машина, которая ехала тушить пожар в Москва-Сити, попала в ДТП, пишет Shot Фото:

Пожарный автомобиль, следовавший на пожар в Москва-Сити, попал в дорожно-транспортное происшествие на Пресненской набережной. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Пожарная машина, спешившая на вызов, попала в ДТП. Без пострадавших», — говорится в сообщении Shot. Согласно опубликованной информации, авария произошла у дома №10, пострадавших в результате столкновения нет.

Ранее стало известно, что в Москва-Сити» на подземной парковке около торгового центра «Афимолл Сити» в начался пожар. Сообщалось, что возгорание началось из-за взрыва авто. 

Пожар на подземной парковке уже потушили. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь. Сотрудник торгового центра, сообщил URA.RU что после происшествия сохраняется спокойная обстановка.

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Пожарный автомобиль, следовавший на пожар в Москва-Сити, попал в дорожно-транспортное происшествие на Пресненской набережной. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  «Пожарная машина, спешившая на вызов, попала в ДТП. Без пострадавших», — говорится в сообщении Shot. Согласно опубликованной информации, авария произошла у дома №10, пострадавших в результате столкновения нет. Ранее стало известно, что в Москва-Сити» на подземной парковке около торгового центра «Афимолл Сити» в начался пожар. Сообщалось, что возгорание началось из-за взрыва авто.  Пожар на подземной парковке уже потушили. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь. Сотрудник торгового центра, сообщил URA.RU что после происшествия сохраняется спокойная обстановка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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