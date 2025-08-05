Таинственный черный ящик с буквой Z спустился с неба в Башкирии. Видео

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Что находится внутри ящика пока неизвестно
Что находится внутри ящика пока неизвестно Фото:

В Башкирии недалеко от села Сафарово 5 августа обнаружили ящик с буквой Z, который приземлился на самодельном парашюте. Глава сельского поселения Ильдар Байбурин отметил URA.RU, что ящик передали сотрудникам ФСБ. 

«Ящик забрали сотрудники ФСБ. Был очень легкий, предполагаю, что пустой», — заявил нам Ильдар Байбурин. При этом что находится внутри пока неизвестно — не было вскрытия.

Очевидцы отмечают, что ящик выглядел необычно из-за символики и способа доставки — на самодельном парашюте. На месте происшествия продолжают работать специалисты спецслужб.

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В Башкирии недалеко от села Сафарово 5 августа обнаружили ящик с буквой Z, который приземлился на самодельном парашюте. Глава сельского поселения Ильдар Байбурин отметил URA.RU, что ящик передали сотрудникам ФСБ.  «Ящик забрали сотрудники ФСБ. Был очень легкий, предполагаю, что пустой», — заявил нам Ильдар Байбурин. При этом что находится внутри пока неизвестно — не было вскрытия. Очевидцы отмечают, что ящик выглядел необычно из-за символики и способа доставки — на самодельном парашюте. На месте происшествия продолжают работать специалисты спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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