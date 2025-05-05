В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку. Видео

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Туск осудил действия нападавших, которые бросили в его сторону дымовую шашку
Туск осудил действия нападавших, которые бросили в его сторону дымовую шашку Фото:

Во время официального выступления премьер-министров Польши и Нидерландов Дональда Туска и Дика Схофа в голландском городе Вагенинген неизвестный бросил на сцену дымовую шашку. Инцидент произошел в ходе торжественных мероприятий, посвященных годовщине освобождения Нидерландов от немецко-фашистских войск, сообщили местные СМИ, продемонстрировав кадры с места событий.

«Сегодня днем премьер-министр Схооф зажег огонь освобождения на главной сцене Фестиваля освобождения в Вагенингене вместе с премьер-министром Польши Туском. После его выступления на сцену была брошена дымовая шашка, после чего польский и голландский премьер-министры были выведены со сцены охраной», — пишет нидерландский телеканал NOS.

Сам Дональд Туск после случившегося заявил, что ничего серьезного не произошло и предположил, что шашку бросил протестующий по вопросам Газы и Палестины. Он осудил такое поведение, особенно с учетом присутствия ветеранов, и подчеркнул важность уважения к смыслу подобных мероприятий. По его словам, в результате никто не пострадал, а организаторы продолжают выяснять детали инцидента. Информации о задержании нарушителя пока нет.

В этот же день в Вагенингене пропалестинские активисты сорвали выступление министра обороны на мероприятии ко Дню освобождения Нидерландов. В ответ лидер правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал депортировать нарушителей в сектор Газа.

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Во время официального выступления премьер-министров Польши и Нидерландов Дональда Туска и Дика Схофа в голландском городе Вагенинген неизвестный бросил на сцену дымовую шашку. Инцидент произошел в ходе торжественных мероприятий, посвященных годовщине освобождения Нидерландов от немецко-фашистских войск, сообщили местные СМИ, продемонстрировав кадры с места событий. «Сегодня днем премьер-министр Схооф зажег огонь освобождения на главной сцене Фестиваля освобождения в Вагенингене вместе с премьер-министром Польши Туском. После его выступления на сцену была брошена дымовая шашка, после чего польский и голландский премьер-министры были выведены со сцены охраной», — пишет нидерландский телеканал NOS. Сам Дональд Туск после случившегося заявил, что ничего серьезного не произошло и предположил, что шашку бросил протестующий по вопросам Газы и Палестины. Он осудил такое поведение, особенно с учетом присутствия ветеранов, и подчеркнул важность уважения к смыслу подобных мероприятий. По его словам, в результате никто не пострадал, а организаторы продолжают выяснять детали инцидента. Информации о задержании нарушителя пока нет. В этот же день в Вагенингене пропалестинские активисты сорвали выступление министра обороны на мероприятии ко Дню освобождения Нидерландов. В ответ лидер правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал депортировать нарушителей в сектор Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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