Во время официального выступления премьер-министров Польши и Нидерландов Дональда Туска и Дика Схофа в голландском городе Вагенинген неизвестный бросил на сцену дымовую шашку. Инцидент произошел в ходе торжественных мероприятий, посвященных годовщине освобождения Нидерландов от немецко-фашистских войск, сообщили местные СМИ, продемонстрировав кадры с места событий.
«Сегодня днем премьер-министр Схооф зажег огонь освобождения на главной сцене Фестиваля освобождения в Вагенингене вместе с премьер-министром Польши Туском. После его выступления на сцену была брошена дымовая шашка, после чего польский и голландский премьер-министры были выведены со сцены охраной», — пишет нидерландский телеканал NOS.
Сам Дональд Туск после случившегося заявил, что ничего серьезного не произошло и предположил, что шашку бросил протестующий по вопросам Газы и Палестины. Он осудил такое поведение, особенно с учетом присутствия ветеранов, и подчеркнул важность уважения к смыслу подобных мероприятий. По его словам, в результате никто не пострадал, а организаторы продолжают выяснять детали инцидента. Информации о задержании нарушителя пока нет.
В этот же день в Вагенингене пропалестинские активисты сорвали выступление министра обороны на мероприятии ко Дню освобождения Нидерландов. В ответ лидер правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал депортировать нарушителей в сектор Газа.
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