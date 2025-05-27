Ушедший в армию актер Калюжный записал первое видео в форме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На кадрах артист выглядит бодрым
На кадрах артист выглядит бодрым Фото:

В сети появилось первое видео 26-летнего актера Глеба Калюжного в военной форме. Видео было опубликовано спустя несколько часов после того, как близкие проводили Калюжного на службу.

На кадрах артист выглядит бодрым, улыбается, желает всем здравия и передает приветы. Ранее стало известно, что в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье о уклонении от прохождения военной службы. По данным следствия, на протяжении шести лет актер игнорировал повестки и не имел законных оснований для отсрочки. В итоге перед ним встал выбор: отправиться в армию или отбывать наказание в колонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появилось первое видео 26-летнего актера Глеба Калюжного в военной форме. Видео было опубликовано спустя несколько часов после того, как близкие проводили Калюжного на службу. На кадрах артист выглядит бодрым, улыбается, желает всем здравия и передает приветы. Ранее стало известно, что в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье о уклонении от прохождения военной службы. По данным следствия, на протяжении шести лет актер игнорировал повестки и не имел законных оснований для отсрочки. В итоге перед ним встал выбор: отправиться в армию или отбывать наказание в колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...