Ушедший в армию актер Калюжный записал первое видео в форме

В сети появилось первое видео 26-летнего актера Глеба Калюжного в военной форме. Видео было опубликовано спустя несколько часов после того, как близкие проводили Калюжного на службу.
На кадрах артист выглядит бодрым, улыбается, желает всем здравия и передает приветы. Ранее стало известно, что в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье о уклонении от прохождения военной службы. По данным следствия, на протяжении шести лет актер игнорировал повестки и не имел законных оснований для отсрочки. В итоге перед ним встал выбор: отправиться в армию или отбывать наказание в колонии.
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