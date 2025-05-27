Российский актер Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве для прохождения срочной службы в армии. На место артист приехал на черном внедорожнике Mercedes-Benz G-Class, известном как «Гелик».
«Актёр Глеб Калюжный на чёрном „гелике“ приехал уходить в армию», — пишет telegram-канал SHOT. Провожать Калюжного пришли его близкие: агент, сестра, тетя и бабушка. На призывном пункте его встречали под музыку из популярного сериала «Солдаты».
Калюжный рассказал, что ожидает от службы возможности приобрести новые навыки и завести друзей. Он также отметил, что опыт съемок в фильме «Малыш», военной драме о событиях в Мариуполе, оказал на него большое влияние. По словам актера, он уже умеет обращаться с оружием благодаря подготовке к роли.
Ранее сообщалось, что в отношении 26-летнего Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы. Актер не являлся по повесткам в военкомат на протяжении шести лет и не имел оснований для отсрочки. В результате, перед Калюжным встал выбор между колонией и армией, и он предпочел последний вариант. Артист обращался с просьбой направить его в оркестровые войска, чтобы иметь возможность продолжать заниматься музыкой во время службы.
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