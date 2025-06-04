Путин не удивился, что Зеленский отказался от перемирия

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от предложения о краткосрочном перемирии не стал неожиданностью для российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается отказа от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям, это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что киевскому режиму мир вообще не нужен», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По его словам, для киевского режима прекращение боевых действий и мир означают потерю власти, поэтому они не идут на подобные шаги.
На совещании помощник главы государства Владимир Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Стамбуле. В ходе них российская делегация предложила украинской перемирие на два-три дня на отдельных участках фронта для того, чтобы стороны смогли забрать тела погибших. Делегация Украины согласилась, однако позже лидер страны Владимир Зеленский отверг это предложение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.