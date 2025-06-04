Путин не удивился, что Зеленский отказался от перемирия

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Путин заявил, что мир означает для киевского режима утрату власти
Путин заявил, что мир означает для киевского режима утрату власти Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от предложения о краткосрочном перемирии не стал неожиданностью для российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается отказа от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям, это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что киевскому режиму мир вообще не нужен», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По его словам, для киевского режима прекращение боевых действий и мир означают потерю власти, поэтому они не идут на подобные шаги.

На совещании помощник главы государства Владимир Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Стамбуле. В ходе них российская делегация предложила украинской перемирие на два-три дня на отдельных участках фронта для того, чтобы стороны смогли забрать тела погибших. Делегация Украины согласилась, однако позже лидер страны Владимир Зеленский отверг это предложение.

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Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от предложения о краткосрочном перемирии не стал неожиданностью для российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Что касается отказа от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям, это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что киевскому режиму мир вообще не нужен», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По его словам, для киевского режима прекращение боевых действий и мир означают потерю власти, поэтому они не идут на подобные шаги. На совещании помощник главы государства Владимир Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Стамбуле. В ходе них российская делегация предложила украинской перемирие на два-три дня на отдельных участках фронта для того, чтобы стороны смогли забрать тела погибших. Делегация Украины согласилась, однако позже лидер страны Владимир Зеленский отверг это предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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