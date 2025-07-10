Кремль ответил, почему Путина не было на прощании со Старовойтом: что сказал Песков 10 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился, почему президент Владимир Путин не посетил прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. По его словам, президент не всегда посещает такие печальные церемонии.
Он также сообщил, что у президента плотный график. Это и другие заявления Дмитрий Пескова 10 июля — в материале URA.RU.
Прощание с экс-министром Старовойтом
По словам Пескова, президент не всегда посещает такие мероприятия, в том числе из-за расписания. К тому же он отметил, что там были многие члены правительства.
«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Встреча Пашиняна и Алиева
10 июля проходит прямая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков подтвердил, что Кремль приветствует факт прямого диалога для подписания мирного документа между странами.
«Мы, разумеется, приветствуем факт таких такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейшее, скорейший выход на подписание мирного договора», — заявил Песков. Также он добавил, что подписание договора станет очень важным фактором для обеспечения стабильности в регионе.
Смогут ли возобновиться переговоры России и Украины из-за новых поставок США
Мирный процесс не застопорился из-за возобновления поставок США Украине. В Кремле надеются, что третий раунд переговоров состоится, однако перед этим надо дождаться ответа от представителей украинских властей.
«Нужно дождаться каких-то сигналов от Киева: о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Но мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительно было бы достижение целей мирными политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков, комментируя вопрос о влиянии поставок США на разрешение конфликта на Украине.
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио
На вопрос журналиста по поводу встречи главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, Дмитрий Песков ответил, что все вопросы по этому поводу нужно задавать Министерству иностранных дел РФ. Ранее стала известна дата встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио — 10 июля в 13:00 по московскому времени.
Названо главное условие открытия аэропорта в Крыму
Песков заявил, что функционирование аэропорта в Крыму будет восстановлено при наличии соответствующих условий. Таким образом он прокомментировал для URA.RU позицию Кремля относительно возможного возобновления работы симферопольского аэропорта.
"Главный аспект, который принимается во внимание, — это обеспечение безопасности полетов, пассажиров. Это то, что стоит во главе угла", — заявил Песков. Но при этом отметил, что вопрос об открытии воздушной гавани лучше задать Минтрансу.
Песков про дорогу через Национальный парк «Лосиный Остров»
Строительство автомобильной дороги через национальный парк «Лосиный остров» из Королева относится к компетенции региональных властей. Это очень четко обозначил Песков.
«Данный вопрос находится в ведении региональных структур. Не следует вовлекать президента [РФ Владимира Путина] в обсуждение этой темы», — подчеркнул Песков, отвечая на просьбу прокомментировать возможную позицию Владимира Путина по данному проекту.
Представитель Кремля также напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал значимость охраны природных территорий и необходимости их надлежащего содержания, называя это одним из ключевых приоритетов для правительства страны. При этом, по словам Пескова, президент не раз отмечал, что меры по сохранению таких зон не должны препятствовать развитию и модернизации инфраструктуры, а также повышению уровня комфорта для жителей городов.
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