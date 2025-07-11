Россия выдала Латвии педофила, который был в международном розыске

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Педофил находился в международном розыске с 2024 года, сообщает МВД
Педофил находился в международном розыске с 2024 года, сообщает МВД Фото:

Гражданин одной из среднеазиатских республик, который обвиняется в насилии в отношении 12-летней девочки, выдан Латвии Россией. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Из Российской Федерации в Латвийскую Республику экстрадирован гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней», — заявила Волк. Ее слова приводит ТАСС.

Сообщается, что в 2021 году, когда обвиняемый находился в Риге, позвал в машину девочку, зная, что она несовершеннолетняя. После этого он совершил преступление. Он скрывался за пределами Латвии, а в 2024 году был объявлен в мировой розыск, после чего был задержан в Москве.

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Гражданин одной из среднеазиатских республик, который обвиняется в насилии в отношении 12-летней девочки, выдан Латвии Россией. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Из Российской Федерации в Латвийскую Республику экстрадирован гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней», — заявила Волк. Ее слова приводит ТАСС. Сообщается, что в 2021 году, когда обвиняемый находился в Риге, позвал в машину девочку, зная, что она несовершеннолетняя. После этого он совершил преступление. Он скрывался за пределами Латвии, а в 2024 году был объявлен в мировой розыск, после чего был задержан в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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