Россия выдала Латвии педофила, который был в международном розыске

Гражданин одной из среднеазиатских республик, который обвиняется в насилии в отношении 12-летней девочки, выдан Латвии Россией. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Из Российской Федерации в Латвийскую Республику экстрадирован гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней», — заявила Волк. Ее слова приводит ТАСС.
Сообщается, что в 2021 году, когда обвиняемый находился в Риге, позвал в машину девочку, зная, что она несовершеннолетняя. После этого он совершил преступление. Он скрывался за пределами Латвии, а в 2024 году был объявлен в мировой розыск, после чего был задержан в Москве.
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