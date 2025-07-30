Германия запустила проверку по нападкам Зеленского на антикоррупционные органы

Германия начнет тщательную проверку законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, который, по заявлениям украинской стороны, должен усилить независимость антикоррупционных органов страны. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе.
«Мы будем тщательно проверять этот закон и в дальнейшем внимательно следить за процессом. Эта проверка еще не закончена», — заявил Гизе журналистам на брифинге в Берлине. Слова передает РИА Новости.
Официальная позиция Берлина заключается в необходимости скорейшего и прозрачного принятия документа. В министерстве ожидают, что обсуждение и утверждение нового закона пройдет без задержек, а его внедрение поможет украинским властям восстановить доверие граждан и международных партнеров к антикоррупционной системе страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимого статуса. Это, как отмечают источники Bloomberg, негативно сказалось на перспективах переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Один из информированных собеседников агентства охарактеризовал решение президента как «самую серьезную ошибку» за весь период его пребывания у власти с 2019 года.
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