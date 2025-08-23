В Пулково задерживается почти 40 рейсов

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что привело к задержке почти 40 рейсов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 20 рейсов отложены по вылету и 19 — по прилету.
"На вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19", — говорится в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что проводится проверку в связи с возникшими сбоями. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту развернута мобильная приемная прокуратуры, где сотрудники ведомства работают в круглосуточном режиме.
Отмечается, что надзорные органы контролируют соблюдение авиационных правил, включая предоставление пассажирам положенных услуг. Для оперативных обращений граждан действует горячая линия транспортной прокуратуры.
