Сырский заявил о переводе под землю учебных центров ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о переводе ряда учебных центров под землю для защиты от российских ракетных и дроновых атак. Решение принято на фоне неоднократных ударов по тренировочным полигонам ВСУ.
«Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся», — написал Сырский на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской). Он отметил, что на полигонах создаются перекрытые ходы сообщения и аналогичные сооружения. В ряде учебных центров весь личный состав уже проживает в подземных укрытиях на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к возведению подземных укрытий для полученных от западных партнеров боевых самолетов. Речь идет о размещении истребителей Mirage и F-16. При этом подчеркивается, что создание защитных сооружений — лишь одно из необходимых условий, поскольку для полноценной эксплуатации этой авиационной техники украинской стороне также требуется специализированное оборудование для обслуживания и обеспечения полетов.
