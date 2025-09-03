Сырский заявил о переводе под землю учебных центров ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сырский заявил, что некоторые подразделения уже живут под землей
Сырский заявил, что некоторые подразделения уже живут под землей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о переводе ряда учебных центров под землю для защиты от российских ракетных и дроновых атак. Решение принято на фоне неоднократных ударов по тренировочным полигонам ВСУ.

«Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся», — написал Сырский на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской). Он отметил, что на полигонах создаются перекрытые ходы сообщения и аналогичные сооружения. В ряде учебных центров весь личный состав уже проживает в подземных укрытиях на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к возведению подземных укрытий для полученных от западных партнеров боевых самолетов. Речь идет о размещении истребителей Mirage и F-16. При этом подчеркивается, что создание защитных сооружений — лишь одно из необходимых условий, поскольку для полноценной эксплуатации этой авиационной техники украинской стороне также требуется специализированное оборудование для обслуживания и обеспечения полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о переводе ряда учебных центров под землю для защиты от российских ракетных и дроновых атак. Решение принято на фоне неоднократных ударов по тренировочным полигонам ВСУ. «Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся», — написал Сырский на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской). Он отметил, что на полигонах создаются перекрытые ходы сообщения и аналогичные сооружения. В ряде учебных центров весь личный состав уже проживает в подземных укрытиях на постоянной основе. Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к возведению подземных укрытий для полученных от западных партнеров боевых самолетов. Речь идет о размещении истребителей Mirage и F-16. При этом подчеркивается, что создание защитных сооружений — лишь одно из необходимых условий, поскольку для полноценной эксплуатации этой авиационной техники украинской стороне также требуется специализированное оборудование для обслуживания и обеспечения полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...