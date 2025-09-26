В Ереване начался митинг за импичмент Пашиняна

У здания парламента Армении проходит акция с требованием импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости (РИАН), находящийся на месте событий.
«Сегодня там (в Ереване — прим. URA.RU) идут слушания по проекту заявления об отрешении Пашиняна от должности, который подготовила оппозиционная фракция „Честь имею“», — говорится в сообщении. Его передает журналист РИАН.
В документе указывается, что правительство не только не исполнило взятые на себя обязательства, значительно отступив от собственной программы, но и проявило неспособность адекватно отвечать на вызовы, стоящие перед страной. Как отмечается в проекте оппозиционной фракции, эти факторы зачастую становились источником новых проблем для страны.
В подготовленном заявлении отмечается, что действия руководства стали причиной масштабного кризиса, затронувшего все уровни государственного управления. Это привело к тяжелым последствиям для нацбезопасности, суверенитета, демократических институтов, а также оказало негативное влияние на социально-экономическую и общественную жизнь страны. В результате, перед Арменией встали серьезные вызовы, ставящие под сомнение ее будущее, отмечается в проекте фрацкии «Честь имею».
Фракция выдвигает обвинения в адрес Пашиняна, утверждая, что он не реализовал стратегию национальной безопасности, допустил капитуляцию и утрату контроля над Карабахом, а также оказался неспособен добиться освобождения военнопленных и лидеров карабахских армян, находящихся под стражей в Азербайджане. Кроме того, ему вменяется нарушение территориальной целостности государства, проведение авантюрной внешней политики и односторонние уступки. В числе претензий также значатся срыв процесса международного признания геноцида армян, ухудшение отношений с союзниками и изоляция страны на международной арене, отход от демократических принципов и нарушение прав человека.
В числе оснований для инициирования импичмента названы, помимо прочего, рост коррупции и протекционизма. Дефицит прозрачности в отчетности, ухудшение экономической ситуации и снижение общественной активности, а также наличие гуманитарного кризиса и неспособность властей справиться с вопросами, связанными с переселенцами из Карабаха.
В соответствии с законодательством Армении, инициирование процедуры импичмента требует от инициаторов выдвижения собственной кандидатуры на пост премьер-министра. Для выражения вотума недоверия главе правительства необходимо, чтобы за отставку проголосовали не менее 54 из 107 депутатов Национального собрания. При этом для начала рассмотрения вопроса об импичменте требуется собрать подписи 36 парламентариев. Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» в совокупности располагают 34 депутатскими мандатами. Партию власти «Гражданский договор» в парламенте представляют 69 депутатов, еще четверо народных избранников не входят ни в одну из фракций и обладают независимым статусом.
