Ученые назвали важный признак развития деменции

Изменения в финансовых привычках могут быть ранним признаком деменции. Специалисты проанализировали данные более 66 тысяч человек и выявили связь между когнитивным спадом и поведением с деньгами. Об этом говорится в исследовании ученых из Ноттингемского университета (Великобритания).
«Общество должно активнее поддерживать тех, кто рискует утратить финансовую независимость, задолго до появления явных признаков, заметных близким. Раннее распознавание через анализ финансового поведения может стать ключевым шагом», — отмечает профессор Джон Гатергуд, руководитель исследовательской группы, передает "Ридус".
Ученые сравнили записи 16 742 человек, потерявших финансовую самостоятельность и оформивших доверенность, с контрольной группой из 50 226 человек. Результаты показали, что за пять лет до утраты дееспособности люди с деменцией: реже тратились на путешествия, реже выделяли деньги на хобби, совершали на один вход в онлайн-банкинг меньше ежемесячно, чаще становились жертвами мошенничества, теряли карты и запрашивали новый PIN-код.
Деменция развивается в результате заболеваний, приводящих к повреждению клеток головного мозга. К числу факторов, способствующих возникновению подобных заболеваний, относятся депрессивные состояния, недостаточная физическая активность и дефицит витаминов. Несмотря на то, что деменция неизлечима, существует возможность замедлить ее прогрессирование или снизить риск ее возникновения. По мнению специалистов, рациональное питание способно оказывать благоприятное воздействие на работу мозга.
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