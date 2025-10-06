Путин присвоил Гуцану классный чин госсоветника юстиции

Путин присвоил Гуцану классный чин
Президент РФ Владимир Путин новыми указом присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору Александру Гуцану. Об этом сообщается на портале публикования официальных правовых актов. Отмечается, что указ ступает в силу со дня его подписания.
