Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Бабченко*

Минюст РФ обновил список иноагентов, в него попал журналист Аркадий Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится на сайте ведомства.
«А.А. Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий. Также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», — говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.
Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Кроме того, МВД РФ объявило журналиста в розыск. Его данные появились в базе данных разыскиваемых в январе.
*Аркадий Бабаченко внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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