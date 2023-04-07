Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Бабченко*

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Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ Фото:

Минюст РФ обновил список иноагентов, в него попал журналист Аркадий Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится на сайте ведомства.

«А.А. Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий. Также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», — говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.

Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Кроме того, МВД РФ объявило журналиста в розыск. Его данные появились в базе данных разыскиваемых в январе.

*Аркадий Бабаченко внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Минюст РФ обновил список иноагентов, в него попал журналист Аркадий Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится на сайте ведомства. «А.А. Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий. Также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», — говорится в официальном сообщении на сайте Минюста. Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Кроме того, МВД РФ объявило журналиста в розыск. Его данные появились в базе данных разыскиваемых в январе. *Аркадий Бабаченко внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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