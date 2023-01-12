МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос РИА Новости. При этом статья, по которой Бабченко объявлен в розыск — не указана.
Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Это произошло в июле 2020 года.
*Аркадий Бабченко включен в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.