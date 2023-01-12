МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко*

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МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко Фото:

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос РИА Новости. При этом статья, по которой Бабченко объявлен в розыск — не указана.

Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Это произошло в июле 2020 года.

*Аркадий Бабченко включен в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это следует из ведомственной базы разыскиваемых. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос РИА Новости. При этом статья, по которой Бабченко объявлен в розыск — не указана. Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Это произошло в июле 2020 года. *Аркадий Бабченко включен в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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