МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко*

12 января 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко Фото: Аркадий Бабченко, соцсети МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это следует из ведомственной базы разыскиваемых. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос РИА Новости. При этом статья, по которой Бабченко объявлен в розыск — не указана. Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Это произошло в июле 2020 года. *Аркадий Бабченко включен в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это следует из ведомственной базы разыскиваемых. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос РИА Новости. При этом статья, по которой Бабченко объявлен в розыск — не указана. Ранее журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов. Это произошло в июле 2020 года. *Аркадий Бабченко включен в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.