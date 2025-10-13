Путин оценил работу губернатора Ульяновской области

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу губернатора Ульяновской области Алексея Русских в ходе встречи в Кремле, посвященной социально-экономическому развитию региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Хороший показатель, но можно и дальше двигаться», — заявил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля. Путин отметил впечатляющие результаты Ульяновской области, которая в 2024 году заняла первое место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства.
Президент похвалил Русских за активную работу по повышению зарплат местных жителей, темпы роста которых превышают среднероссийские показатели. Также глава государства выделил значительный рост доходов консолидированного бюджета региона, что укрепляет его финансовую стабильность.
