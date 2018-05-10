Инсайдер: почему в регионах России месяцами ждут новых прокуроров

16:43 10 мая 2018 0

Следственный комитет могут расформировать, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу два управления СКР на Урале остаются обезглавленными. Более месяца назад в отставку был отправлен руководитель Следственного комитета по Свердловской области Валерий Задорин. До сих пор сменщика у него так и не появилось. На прошлой неделе президент подписал указ об отставке главы пермского управления СКР Марины Заббаровой, которая с 30 марта находилась в отпуске.

Ранее сложили полномочия руководители СКР в Белгородской, Псковской, Пензенской областях и в Красноярском крае. В этих регионах новые руководители силовых ведомств также до сих пор не назначены.

С чем связана такая пауза, как это отражается на работе следственных органов и почему могущественное ведомство ждут большие перемены — «URA.RU» рассказал адвокат, бывший заместитель прокурора Самары Владимир Рахманов.

Такую паузу в назначении новых руководителей управлений СКР в регионах можно объяснить сразу целым рядом причин. Согласно первой версии, конкретные кандидаты на освободившиеся должности уже есть. Но они пока не успели пройти сложную процедуру согласования — как внутреннюю, так и в органах власти.

СКР, похоже, оказался на пороге больших перемен Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вторая версия — определенный кандидат на пост еще не выбран, а есть несколько возможных вариантов. Мы же не можем исключить, что существуют некие клановые вещи. Вероятно, каждый клан хочет провести на важную должность своего человека.

Есть и другая версия, которая сейчас особенно активно циркулирует в недрах самого Следственного комитета России. Говорят, что ведомство во втором полугодии может быть реорганизовано либо вообще расформировано. Этот разговор имеет под собой реальные основания. Во всяком случае, подобные примеры можно найти в недавней истории — ранее такая участь постигла налоговую полицию и Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.

Часть аппарата СКР может перейти в прокуратуру, как это было раньше, часть — в органы полиции. Рядовые следователи не сильно по этому поводу переживают: мол, они-то — рабочие лошадки, работать готовы при любом раскладе. А вот начальникам различного уровня не позавидуешь — не очень понятно, куда все они будут трудоустроены.

Если взять за основу данную версию, то подумайте сами: зачем кого-то назначать, если через месяц-другой человека придется убирать.

Отсутствие на протяжении длительного времени первого руководителя, как это мы видим, в частности, в Свердловской области, как правило, на работе всей структуры не сказывается. Первое лицо наделено, прежде всего, функциями административными и представительскими, основную часть работы тянут заместители. Следователи свою работу знают, настольная книга в виде Уголовного кодекса у них есть.

СКР могут реорганизовать, как некогда это произошло с Госнаркоконтролем, говорят специалисты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Система Следственного комитета была создана во многом искусственно в надежде на то, что это ведомство станет независимым от прокуратуры, что повысятся качество следствия и самостоятельность принятия решений. Но, к великому сожалению, всего этого не произошло. Потому что прокуратура сохранила за собой функцию утверждения обвинительного заключения по результатам расследования уголовных дел. По сути, основное решение, направлять дело в суд или не направлять, осталось во власти прокурора. То есть разделение получилось достаточно формальное и фиктивное.

Кроме того, уровень следствия сегодня стремительно падает. Наверное, это можно объяснить странной кадровой политикой: людей на должностях не держат, к людям относятся достаточно пренебрежительно, дескать, не хочешь работать — уходи.

А в результате получилось, что на должности пришли люди, которые не обладают ни опытом, ни знаниями, в итоге система начала тухнуть. Стали набирать мальчиков-лейтенантов со стажем работы в полтора-два года. Они вчера институт закончили, а сегодня уже указывают человеку с десятилетним стажем, как нужно работать.

Когда меня спрашивают, меняются ли задачи у следствия, я всегда отвечаю: не надо ничего менять, есть Уголовный кодекс. Там все разъяснено, не надо придумывать велосипед. И не стоит все притягивать к борьбе с коррупцией. Это стало опасным, потому что все правоохранители без исключения стали видеть коррупционную составляющую даже там, где ее на самом деле нет. Я приведу конкретный пример: судьи боятся выносить оправдательные приговоры. Они зачастую руководствуются такой логикой: если я сейчас вдруг вынесу оправдательный приговор или возвращу дело прокурора, меня автоматически заподозрят в том, что я взял за это взятку. Вот и получается, что проще, как это ни парадоксально звучит, человека осудить. Да, коррупция имеет место быть, но отнюдь не в таких гигантских масштабах, как это нам сейчас пытаются представить.