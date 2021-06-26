Главные враги коммунистов провалили задание Кремля

Партия «Справедливая Россия За правду» должна была бить по КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), которая должна была стать альтернативой КПРФ и имела шансы стать второй в Госдуме нового созыва, увязла во внутренних интригах. Как показал ее съезд 26 июня сопредседатели Сергей Миронов и Захар Прилепин не нашли общий язык, говорят эксперты. В списке кнадидатов большинство «проходных» мест достались людям Миронова. По мнению инсайдеров, Прилепина подвела чрезмерная самостоятельность. Не сработала даже интрига, которую он запустил перед съездом.

Экспертный институт социальных исследований, который называют «кремлевской фабрикой смыслов», спрогнозировал СРЗП второе место по итогам выборов в Госдуму, обосновав это тем, что партия соответствует запросу россиян на обновление в политике. Этот проект называли «кремлевским», он якобы должен был оттянуть голоса у КПРФ, поскольку коммунисты стали заигрывать с внесистемной оппозицией. Однако съезд СРЗП показал, что у объединившихся в феврале «Справедливой России» (глава — Сергей Миронов), «За правду» (Захар Прилепин) и «Патриотов России» (Геннадий Семигин) полыхает конфликт между лидерами.

Захар Прилепин хотел сынтриговать перед съездом, но ему не удалось, полагают инсайдеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU в руководстве одного из региональных отделений СРЗП рассказал, что за несколько дней до съезда Прилепин попросил своих активистов во всех регионах страны предоставить ему списки кандидатов, которые хотят выдвинуться в Госдуму. «Прилепин хотел использовать большой список своих активистов для расторговки с Мироновым и Кремлем за большее представительство его людей в списках кандидатов в Госдуму. Но многие бывшие руководители „За правду“ разочаровались в нем, поскольку слияние произошло на базе „Справедливой России“, они не получили руководящих постов, были задвинуты на второй план. Прилепин не смог продемонстрировать большой актив и получил мизерную квоту в списке кандидатов», — полагает собеседник.

В федеральную часть списка партии вошло пять человек. Это Миронов, Прилепин, третий сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин, а также режиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков. Источник URA.RU, близкий к руководству партии, объясняет включение Меньшова в пятерку лидеров тем, что он — медийное лицо. А Бабакова называет спонсором партии. «Бабаков системный, поддерживает тех, на кого укажет Кремль», — добавил он.

Сергей Миронов аппаратно переиграл более молодого коллегу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам инсайдера, подавляющее большинство региональных групп также возглавили «мироновские» кадры. А Прилепину удалось выбить себе всего несколько территорий: региональную группу №12 (Крым, Калининградская область, Севастополь) возглавил историк Николай Стариков, группу №21 (Московская область) — музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев, группу №31 (ХМАО, Томская и Кемеровская области) — Николай Новичков, в одномандатном округе 154 в Ростовской области — Юрий Мезинов.

Участник съезда рассказал URA.RU, что конфликт между лидерами партии, которые не смогли сработаться после объединения, аукается в регионах. Так, в Томской области члены регионального отделения «Патриотов России» (присоединились к «Справедливой России» и «За правду») в знак протеста перешли в «Родину». В Бурятии Прилепину удалось отодвинуть от руководства спонсора регионального отделения «Справедливой России» предпринимателя Иринчея Матханова. Региональную группу №5 (Бурятия, Тыва, Забайкальский край, Иркутская область) возглавил соратник Прилепина, первый зампред «За Правду» Александр Казаков. Но партия лишилась финансирования.

Александра Бабакова (справа) считают одним из главных спонсоров партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению руководителя аналитического центра «ПолитГен» Ярослава Игнатовского, несмотря на все старания у Прилепина «не хватило ресурсов, чтобы расставить людей на все места». «Миронов выстроил сеть актива [в регионах], и она сильнее, чем у Прилепина», — считает Игнатовский. Политолог Марат Баширов подтверждает, что Миронов «выиграл аппаратную борьбу» за лидерство в объединенной партии.

Политтехнолог Сергей Тараканов уверен, что Прилепин мог бы привлечь свежую кровь в партию, и даже возглавить ее, «если на то была воля Кремля». Но Кремль амбиции Прилепина не поддержал, подтверждает высокопоставленный источник URA.RU. По его словам, на политика делали ставку, как на потенциального лидера СРЗП, однако он сам все испортил. «Это яркий политик, его поддерживает консервативный „православно-сталинский“ электорат, но он слишком заигрался на внешнем поле. Например, его заявления о том, что Донбасс должен получить независимость, не понравились руководству страны. Подобные решения Прилепину просто не по статусу», — полагает инсайдер.

Политтехнолог, автор книги «Анатомия публичного переворота» Владимир Перевозчиков называет ситуацию внутри СРЗП «внутрипартийной борьбой». «Конечно, у прилепинцев были „хотелки“ поменять актив партии под себя. Но Миронов более системный, и на него делает ставку федеральный центр», — рассказал эксперт.

Политтехнолог Марат Хамидуллин считает, что внутрипартийный раскол может отразиться на результатах СРЗП на выборах в Госдуму. «То, что Миронов сохранил за собой влияние после съезда, это для эсэров плюс. Но весь конфликт в субъектах не исчерпан. Думаю, из-за раскола партия рискует не оказаться на втором месте, как хотела бы, а набрать всего около 5%-7% [на прошлых выборах — 6,22%]», — резюмировал эксперт.