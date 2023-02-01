Минфин опередил ЦБ в дискуссии о торговле цифровыми активами

Участники рынка спорят, каким будет ответ Эльвиры Набиуллиной

02 февраля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Обсуждение схемы обмена ЦФА началось еще в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Банк России, Минфин и бизнес-сообщество вплотную подошли к завершению многомесячной дискуссии о схеме продажи россиянам цифровых финансовых активов (ЦФА). По словам участников рынка, новые инструменты будут удобнее для инвесторов и выгоднее для предприятий, чем традиционные ценные бумаги. Успешный запуск торгов ЦФА способен перевернуть представление россиян о финансовом рынке и стать дополнительным источником средств для развития экономики РФ в условиях санкций, объяснили URA.RU эксперты. Активнее заниматься «внедрением цифровых активов» министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной полгода назад поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пресс-служба правительства сообщала, что по итогам состоявшейся 30 августа 2022 года стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы» эти ведомства получили «большой блок поручений» по ЦФА и использованию децентрализованных технологий. 1 февраля в ответ на запрос URA.RU в Центробанке сообщили, что близки к тому, чтобы сформулировать свою позицию по поводу принципиально важной для новой отрасли схемы организации обмена цифровых активов. В Центробанке готовятся сформулировать свою позицию по обмену ЦФА Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В настоящее время завершается общественное обсуждение доклада Банка России „Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации“. В нем рассматривается вопрос о целесообразности создания условий для обращения цифровых прав с участием классической торгово-расчетной инфраструктуры финансового рынка. Позиция Банка России в отношении данной инициативы будет сформирована после завершения общественного обсуждения и анализа поступивших замечаний и предложений к докладу», — пообещали в ЦБ. Позицию Минфина по этому вопросу 31 декабря бизнес-сообществу огласил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Оказалось, что министерство выступает за вывод ЦФА на обычную биржу, где инвесторы торгуют акциями, облигациями и другими ценными бумагами. «С учетом того, что многие иностранные инструменты, которыми пользовались инвесторы, сейчас недоступны, настало время развивать инструментарий. Потому что надо инвесторов чем-то завлекать. Концептуально я бы поддержал предложение рынка о том, чтобы выводить цифровые финансовые активы на текущие биржевые площадки. Если это позволит нам увеличить обороты таких активов, то почему бы и не сделать», — заявил Чебесков на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов». Минфин выступил за то, чтобы ЦФА можно было покупать и продавать на бирже как обычные ценные бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дискуссия между заинтересованными представителями блокчейн-индустрии и ЦБ об организации обмена цифровых активов растянулась на несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказали три разных источника в рабочей группе Центробанка по ЦФА, деятельность которой носит непубличный характер. По их словам, не всем участникам рынка понравилась предложенная регулятором схема с двумя отдельными реестрами — реестром операторов информационных систем (ОИС), которые получили право выпускать ЦФА, и реестром операторов обмена, призванных обеспечить торговлю ЦФА от разных эмитентов. Первоначальный замысел с реестрами состоял в том, чтобы убрать посредников между продавцами и покупателями активов, но его реализация затянулась. ЦФА могут появиться среди других ценных бумах в приложениях биржевых брокеров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В список ОИС успели попасть «Сбербанк» со своей лабораторией блокчейн-технологий, а также российские IT-компании «Лайтхаус» и «Атомайз». Список операторов обмена до последнего времени пустовал, а потом страницы сайта ЦБ с описанием обоих реестров и вовсе стали недоступны для просмотра. Источники URA.RU в рабочей группе ЦБ пояснили, что процедура включения в реестр операторов обмена требовала от компаний значительных усилий и потому не вызывала у них энтузиазма, тем более что регистрация в качестве ОИС и так наделяла организацию правом продажи инвесторам собственных ЦФА. Вместо этого участники рабочей группы просили ЦБ рассмотреть вариант, при котором обмен цифровыми финансовыми активами разных эмитентов был бы поручен крупным банкам или биржам и биржевым брокерам. «Участники рынка при обсуждении в рамках рабочей группы в ЦБ не пришли к единому мнению о том, что такой подход будет оптимальным», — сказал инсайдер. Как объяснил URA.RU директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Сергей Рябов, особенность закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» такова, что любой ОИС по умолчанию является оператором обмена выпущенных на его собственной платформе ЦФА. «Фактически у любого ОИС есть функции оператора обмена, поскольку он может осуществлять сделки купли-продажи, выпуска и погашения ЦФА в интересах эмитентов и инвесторов. При этом прямой обмен ЦФА между разными ОИС не предусмотрен. Он возможен только путем обмена на фиатные деньги через оператора обмена, либо брокерскую площадку. Мы также рассматриваем реализацию агентской модели, но в интересах не только биржевых площадок, но и всего рынка», — сказал Рябов. Цифровые активы не заменят рубль в качестве средства платежа в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По мнению эксперта, ЦФА в качестве средства инвестиций способны перевернуть представление россиян о финансовом рынке и стать дополнительным источником средств для развития экономики РФ в условиях санкций. «Этот инструмент будет привлекательным и для эмитентов, поскольку сокращает издержки по сравнению с выпуском обычных ценных бумаг, и для инвесторов, которые стремятся получить доход», — добавил Рябов. Если Минфин и ЦБ запустят торговлю ЦФА на бирже, то выгода для компании-эмитента будет меньше, чем при прямой продаже, отметила генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева. «Возможно квалифицировать ЦФА в качестве ценных бумаг, тогда они будут обращаться на площадке регулируемого организатора торгов на тех же основаниях. Однако с точки зрения эмитента выгода этого пути неочевидна. Эмитент будет нести двойные расходы: сначала на размещение ЦФА, затем на организацию их публичного обращения на бирже», — сказала она URA.RU. Статья по теме Мишустин представил план финансовой независимости РФ от Запада Статус оператора обмена был неудачно сформулирован в законодательстве и не давал четкого представления о своих преимуществах, считает генеральный директор компании «Лайтхаус» Денис Иорданиди. «Он требует корректировки или в сторону полного упразднения, или придания другой формы. Одна из причин пустующего реестра операторов обмена — отсутствие ясности, как работать с этим статусом. Предположу, что в ЦБ тоже есть сомнения на этот счет», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк России, Минфин и бизнес-сообщество вплотную подошли к завершению многомесячной дискуссии о схеме продажи россиянам цифровых финансовых активов (ЦФА). По словам участников рынка, новые инструменты будут удобнее для инвесторов и выгоднее для предприятий, чем традиционные ценные бумаги. Успешный запуск торгов ЦФА способен перевернуть представление россиян о финансовом рынке и стать дополнительным источником средств для развития экономики РФ в условиях санкций, объяснили URA.RU эксперты. Активнее заниматься «внедрением цифровых активов» министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной полгода назад поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пресс-служба правительства сообщала, что по итогам состоявшейся 30 августа 2022 года стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы» эти ведомства получили «большой блок поручений» по ЦФА и использованию децентрализованных технологий. 1 февраля в ответ на запрос URA.RU в Центробанке сообщили, что близки к тому, чтобы сформулировать свою позицию по поводу принципиально важной для новой отрасли схемы организации обмена цифровых активов. «В настоящее время завершается общественное обсуждение доклада Банка России „Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации“. В нем рассматривается вопрос о целесообразности создания условий для обращения цифровых прав с участием классической торгово-расчетной инфраструктуры финансового рынка. Позиция Банка России в отношении данной инициативы будет сформирована после завершения общественного обсуждения и анализа поступивших замечаний и предложений к докладу», — пообещали в ЦБ. Позицию Минфина по этому вопросу 31 декабря бизнес-сообществу огласил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Оказалось, что министерство выступает за вывод ЦФА на обычную биржу, где инвесторы торгуют акциями, облигациями и другими ценными бумагами. «С учетом того, что многие иностранные инструменты, которыми пользовались инвесторы, сейчас недоступны, настало время развивать инструментарий. Потому что надо инвесторов чем-то завлекать. Дискуссия между заинтересованными представителями блокчейн-индустрии и ЦБ об организации обмена цифровых активов растянулась на несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказали три разных источника в рабочей группе Центробанка по ЦФА, деятельность которой носит непубличный характер. По их словам, не всем участникам рынка понравилась предложенная регулятором схема с двумя отдельными реестрами — реестром операторов информационных систем (ОИС), которые получили право выпускать ЦФА, и реестром операторов обмена, призванных обеспечить торговлю ЦФА от разных эмитентов. Первоначальный замысел с реестрами состоял в том, чтобы убрать посредников между продавцами и покупателями активов, но его реализация затянулась. В список ОИС успели попасть «Сбербанк» со своей лабораторией блокчейн-технологий, а также российские IT-компании «Лайтхаус» и «Атомайз». Список операторов обмена до последнего времени пустовал, а потом страницы сайта ЦБ с описанием обоих реестров и вовсе стали недоступны для просмотра. Источники URA.RU в рабочей группе ЦБ пояснили, что процедура включения в реестр операторов обмена требовала от компаний значительных усилий и потому не вызывала у них энтузиазма, тем более что регистрация в качестве ОИС и так наделяла организацию правом продажи инвесторам собственных ЦФА. Вместо этого участники рабочей группы просили ЦБ рассмотреть вариант, при котором обмен цифровыми финансовыми активами разных эмитентов был бы поручен крупным банкам или биржам и биржевым брокерам. «Участники рынка при обсуждении в рамках рабочей группы в ЦБ не пришли к единому мнению о том, что такой подход будет оптимальным», — сказал инсайдер. Как объяснил URA.RU директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Сергей Рябов, особенность закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» такова, что любой ОИС по умолчанию является оператором обмена выпущенных на его собственной платформе ЦФА. «Фактически у любого ОИС есть функции оператора обмена, поскольку он может осуществлять сделки купли-продажи, выпуска и погашения ЦФА в интересах эмитентов и инвесторов. При этом прямой обмен ЦФА между разными ОИС не предусмотрен. Он возможен только путем обмена на фиатные деньги через оператора обмена, либо брокерскую площадку. Мы также рассматриваем реализацию агентской модели, но в интересах не только биржевых площадок, но и всего рынка», — сказал Рябов. По мнению эксперта, ЦФА в качестве средства инвестиций способны перевернуть представление россиян о финансовом рынке и стать дополнительным источником средств для развития экономики РФ в условиях санкций. «Этот инструмент будет привлекательным и для эмитентов, поскольку сокращает издержки по сравнению с выпуском обычных ценных бумаг, и для инвесторов, которые стремятся получить доход», — добавил Рябов. Если Минфин и ЦБ запустят торговлю ЦФА на бирже, то выгода для компании-эмитента будет меньше, чем при прямой продаже, отметила генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева. «Возможно квалифицировать ЦФА в качестве ценных бумаг, тогда они будут обращаться на площадке регулируемого организатора торгов на тех же основаниях. Однако с точки зрения эмитента выгода этого пути неочевидна. Эмитент будет нести двойные расходы: сначала на размещение ЦФА, затем на организацию их публичного обращения на бирже», — сказала она URA.RU. Статус оператора обмена был неудачно сформулирован в законодательстве и не давал четкого представления о своих преимуществах, считает генеральный директор компании «Лайтхаус» Денис Иорданиди. «Он требует корректировки или в сторону полного упразднения, или придания другой формы. Одна из причин пустующего реестра операторов обмена — отсутствие ясности, как работать с этим статусом. Предположу, что в ЦБ тоже есть сомнения на этот счет», — заключил эксперт.