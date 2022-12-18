«Известия»: Госдума готова легализовать майнинг в России

19 декабря 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Госдума может принять законопроект о легализации майнинга в течение недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Госдуме РФ подготовили поправки в законопроект, которые сделают майнинг легальным. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. После поправок Госдумы в законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», майнинг станет легальным для россиян, пишут «Известия». «Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами», — заявил Астахов изданию. По словам эксперта, криптобизнес давно существует в РФ, однако совершенно не регулируется, несмотря на то, что им занимается огромное количество граждан. Госдума может принять проект уже на этой неделе. Ранее стало известно, что в Государственную Думу был внесен законопроект, направленный на регулирование процедуры майнинга. Об этом сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента, пишет РАПСИ.

В Госдуме РФ подготовили поправки в законопроект, которые сделают майнинг легальным. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. После поправок Госдумы в законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», майнинг станет легальным для россиян, пишут «Известия». «Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами», — заявил Астахов изданию. По словам эксперта, криптобизнес давно существует в РФ, однако совершенно не регулируется, несмотря на то, что им занимается огромное количество граждан. Госдума может принять проект уже на этой неделе. Ранее стало известно, что в Государственную Думу был внесен законопроект, направленный на регулирование процедуры майнинга. Об этом сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента, пишет РАПСИ.