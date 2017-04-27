15:48 26 апреля 2017 13

Алексей Улюкаев обвиняется в крупной взятке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мосгорсуд разрешил экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, находящемуся под домашним арестом, гулять два часа в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебное решение.

Адвокат бывшего министра просила предоставить ему возможность покидать квартиру в те часы, когда он не сможет видеться со свидетелями по делу. Просьба стороны защиты была удовлетворена. Улюкаеву разрешили гулять по два часа в день, с 7:00 до 9:00 утра, уточняет «Национальная служба новостей».

Бывший глава Минэкономразвития обвиняется в получении взятки в 2 млн долларов. Районный суд оставил экс-министра под домашним арестом до 15 июля. Улюкаев отбывает его в своей квартире в Москве на Минской улице, напоминает «Эхо Москвы». После ареста Улюкаева Владимир Путин освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.