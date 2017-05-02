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02 мая 2017
20:54  02 мая 2017 0

Не только панельные пятиэтажки. Мэрия Москвы опубликовала список домов, которые могут снести

Клипарт, разное. Москва, москва-река, станция воробьевы горы
Жителей Москвы ждет массовое переселениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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Мэрия Москвы опубликовала перечень пятиэтажных домов, которые могут снести. В список для голосования по формированию проекта программы реновации вошли 4 566 домов, расположенных в 85 районах старой Москвы, а также в шести поселениях присоединенных территорий.

Голосование жителей пройдет с 15 мая по 15 июня. Оно будет проводиться в «Активном гражданине» и в многофункциональных центра госуслуг «Мои документы». Ранее стало известно, что при переселении будут учтены интересы жителей домов. Каждый дом будут расселять в том случае, если на это согласится не менее 80% его жильцов.

В опубликованный официальный список не попали жилые строения из 40 районов старой Москвы, а также из 15 поселений новой Москвы, передает агентство Nation News. Это районы, территориально расположенные в ЦАО, ЮЗАО, ВАО, ЗАО, САО, СВОА, ЮАОЛ, ЮВАД, ЗелОА и ТиНАО.

Как стало известно «URA.RU», после появления в СМИ информации о списке сайт мэрии Москвы «упал» от количества желающих узнать, попадают ли они под действие программы.

«Мне уже позвонил знакомый, которому пока повезло не попасть под реновацию, но вокруг которого будет сплошная „бомбежка“, — написал на своей странице в социальной сети Facebook оппозиционер Дмитрий Гудков. —По его словам, попадают далеко не только панельные пятиэтажки, но и вполне крепкие кирпичные дома в очень лакомых местах у метро (чего все и боялись)».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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