{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
16:46  05 мая 2017 3

Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии

Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, шлагбаум, граница, стоп
Попасть в Белоруссию теперь можно по новым правиламФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия вводит пограничный контроль судов и пассажиров, которые прибывают в страну из соседней Белоруссии, а также тех, кто улетает в бывшую советскую республику. Данная мера касается только жителей третьих стран, при этом улетать россиянам в Белоруссию все-таки придется из международных секторов аэропортов.

Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, подчеркнув, что новая мера вводится в действие для всех рейсов с 15 мая, пишет «Национальная служба новостей». Гражданам России и Белоруссии придется сохранять посадочный талон, который подтверждает их прилет и вылет в Белоруссию для предъявления по прибытии в Россию.

При этом отметки в паспорт о пересечении границы ставить не будут.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров