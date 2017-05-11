08:36 11 мая 2017 0

Россияне могут остаться без импортного вина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Импортеры вина могут лишиться возможности пользоваться пониженной ставкой акциза на поставку продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места географического указания в России.

Руководство российского Минфина считает, что данная льгота может распространяться только на отечественное вино.

Теперь поставщиков вина из других стран могут обязать доначислить акциз за весь период действия пониженной ставки с начала прошлого года. По мнению экспертов, такая мера может привести к тому, что около 80% импортеров прекратят свою работу в России, пишет «Коммерсант».

Данная мера приведет к неизбежному росту стоимости на недорогую алкогольную продукцию на 5—10%, при этом большинство импортеров может просто разориться и поток импорта будет просто остановлен, считают участники рынка.