{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
10 мая 2017
08:36  11 мая 2017 0

Россияне могут остаться без импортного вина

Дегустация Шампанских вин в алкомаркете Магнум. Екатеринбург, бокалы, шато тамань
Россияне могут остаться без импортного винаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Импортеры вина могут лишиться возможности пользоваться пониженной ставкой акциза на поставку продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места географического указания в России.

Руководство российского Минфина считает, что данная льгота может распространяться только на отечественное вино.

Теперь поставщиков вина из других стран могут обязать доначислить акциз за весь период действия пониженной ставки с начала прошлого года. По мнению экспертов, такая мера может привести к тому, что около 80% импортеров прекратят свою работу в России, пишет «Коммерсант».

Данная мера приведет к неизбежному росту стоимости на недорогую алкогольную продукцию на 5—10%, при этом большинство импортеров может просто разориться и поток импорта будет просто остановлен, считают участники рынка.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров