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12 мая 2017
14:35  12 мая 2017 0

В Сочи закончились места в отелях на июль и август

Сочи, сочи
В городе почти не осталось свободных мест для туристовФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сочи забронированы все места в отелях и гостиницах на июль и август, а на июнь уровень загрузки составляет 90%.

Эксперты полагают, что загрузка отелей в Сочи этим летом будет на уровне прошлого года, чему могут поспособствовать пакетные предложения от горнолыжных курортов. Сейчас в олимпийской столице действует больше тысячи небольших гостиниц, проживание в которых обходится для туристов дешевле, пишет «Лента.ру».

Ранее стало известно, что Сочи попал в число самых популярных отечественных курортов для летнего отдыха. Средняя стоимость проживания здесь оценивается на уровне 3,2 тысячи рублей в сутки.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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