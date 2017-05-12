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12 мая 2017
14:57  12 мая 2017 0

Михаил Боярский отреагировал на попадание в украинскую базу «Миротворец»

Михаил Боярский в ТРЦ ПАССАЖ. Екатеринбург, боярский михаил
Актера не волнует запрет на посещение УкраиныФото: Анна Майорова © URA.RU

Известный российский актер и певец Михаил Боярский прокомментировал попадание своей персоны в базу украинского сайта «Миротворец».

Артист заявил, что данное сообщение не вызывает у него абсолютно никаких эмоций, так как эта тема его не интересует. «Я не планировал уже посещать близких там», — приводит слова Боярского издание RT.

Ранее Боярского добавили в базу сайта «Миротворец» за «незаконное пересечение государственной границы Украины», а также за участие в массовых мероприятиях на территории аннексированного Крыма, а также открытую поддержку «агрессии России» в отношении Украины.

Лев Истомин
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