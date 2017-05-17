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17 мая 2017
20:32  17 мая 2017 0

Госдума одобрила закон, который освободит социальные выплаты от НДФЛ

Клипарт, сертификат, материнский капитал
Новый закон создаст для региональных властей проблему, так как они не досчитаются денегФото: Анна Майорова © URA.RU

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов рассказал о новом законе, одобренным правительством, который освободит единовременные социальные выплаты от налога на доходы физических лиц. Популярная мера, по мнению эксперта, устранит юридическую несправедливость, сложившуюся в регионах.

По закону все виды компенсационных выплат свободны от НДФЛ, но региональные власти шли на подмену понятий. Они вычеркивали из официального названия вида помощи слово «компенсация», что позволяло им облагать социальные выплаты налогом в 13%, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Сегодня правительство Москвы одобрило проект закона, который назовет вещи своими именами и освободит от поборов социальные выплаты. Также от налога уйдет социальная помощь по программам, утвержденным органами местного самоуправления, сообщил Алисенов.

Эксперт отмечает, что неизвестно, каким образом закон может измениться в результате бюрократической законадательной машины, но подчеркнул, что россияне с большой долей вероятности останутся в выигрыше.

Семен Гринберг
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