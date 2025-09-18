Лавров рассказал о саботаже Европой решений Трампа по Украине

Страны Европы саботируют решения, выработанные бывшим президентом США Дональдом Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
«Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа. И пытаясь эти подходы, как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США, поломать», — отметил глава МИД в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
В ходе интервью Лавров также указал, что действия европейских стран могут привести к затягиванию конфликта, поскольку они не учитывают предложенные ранее пути деэскалации. По словам министра, европейские государства сознательно идут наперекор американским предложениям, озвученным на встрече лидеров в Аляске.
Ранее Лавров заявил, что по его ощущениям, США хочет наладить отношения с Россией убрав украинский вопрос из политической повестки. Об этом сообщал RT.
