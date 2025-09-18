Лавров рассказал о саботаже Европой решений Трампа по Украине

Лавров: Европа саботирует решения Трампа по Украине.
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Лаврова, Европа пытается выстроить свою линию по Украине
По мнению Лаврова, Европа пытается выстроить свою линию по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Европы саботируют решения, выработанные бывшим президентом США Дональдом Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа. И пытаясь эти подходы, как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США, поломать», — отметил глава МИД в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

В ходе интервью Лавров также указал, что действия европейских стран могут привести к затягиванию конфликта, поскольку они не учитывают предложенные ранее пути деэскалации. По словам министра, европейские государства сознательно идут наперекор американским предложениям, озвученным на встрече лидеров в Аляске.

Ранее Лавров заявил, что по его ощущениям, США хочет наладить отношения с Россией убрав украинский вопрос из политической повестки. Об этом сообщал RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Европы саботируют решения, выработанные бывшим президентом США Дональдом Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа. И пытаясь эти подходы, как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США, поломать», — отметил глава МИД в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». В ходе интервью Лавров также указал, что действия европейских стран могут привести к затягиванию конфликта, поскольку они не учитывают предложенные ранее пути деэскалации. По словам министра, европейские государства сознательно идут наперекор американским предложениям, озвученным на встрече лидеров в Аляске. Ранее Лавров заявил, что по его ощущениям, США хочет наладить отношения с Россией убрав украинский вопрос из политической повестки. Об этом сообщал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...