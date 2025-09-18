200 финалистов, 4 дня испытаний: в России выберут лучших социальных архитекторов

С 21 по 24 октября в Мастерской управления «Сенеж» состоится финал Конкурса социальных архитекторов. Участие в заключительном этапе примут более 200 финалистов, сообщила пресс-служба конкурса. Участникам предстоит пройти серию испытаний: контрольное тестирование, проектирование управленческих решений и командообразование.
По словам управляющего директора Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), члена Экспертного совета конкурса Фирдуса Алиева, главная задача финала — объективно оценить компетенции претендентов. «У участников будет возможность выстроить прямой диалог с ключевыми представителями социальной архитектуры в России. Но главное, на что я хотел бы настроить всех участников финала — это, в первую очередь, оценка их компетенций и способностей», — подчеркнул Алиев.
Финалистов ждет комплекс серьезных и всесторонних испытаний, включающих контрольное тестирование, моделирование различных ситуаций и мероприятия по формированию командного взаимодействия. По словам Алиева, те, кто успешно пройдет все этапы отбора, получат возможность пройти полноценное обучение, воспользоваться программой наставничества и открыть для себя новые карьерные перспективы.
Для подготовки к финалу участники с 29 сентября смогут ознакомиться с правилами проведения этапа и подтвердить свое участие в личном кабинете платформы «Лидеры России». Записаться на контрольное тестирование можно до 19 октября.
Социальные архитекторы занимаются созданием и внедрением социальных практик, чтобы решить существующие общественные задачи. Они, в частности, способствуют эффективному взаимодействию между различными институтами, госструктурами, социальными группами.
