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24 мая 2017
Главные новости Москвы
10:29  24 мая 2017 1

Кадыров решил делиться житейским опытом в Telegram

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Политик продолжает осваивать соцсетиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров завел собственный канал в популярном мессенджере Telegram, в котором политик намерен делиться мыслями, наблюдениями и житейским опытом со своими подписчиками.

Общаться в мессенджере Кадыров намерен в более неформальном виде, нежели в других соцсетях. «До сих пор мы с вами общаемся в Instagram, „ВКонтакте“, Twitter, Facebook, Livejournal Mobli. Соцсети активно развиваются, появляются новые формы общения. И мне интересно осваивать новое», — написал глава Чечни в Instagram, отметив, что регистрация в Telegram стала еще одним шагом навстречу подписчикам.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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