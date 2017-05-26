21:53 26 мая 2017 0

Порошенко поделился военной радостью Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко отчитался на своей страничке в Facebook о запуске высокоточной боевой ракеты собственного производства.

Испытания провели в пятницу, 26 мая, на одном из южных полигонов Украины в Одесской области при участии главы государства. Президент Украины подчеркнул, что все составляющие ракеты произведены на заводах Украины, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее Порошенко заявил о проведении испытаний украинского ракетного комплекса «Ольха», пишет агентство Nation News.