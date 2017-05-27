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27 мая 2017
26 мая 2017
10:40  27 мая 2017 0

Российские самолеты уничтожили колонну из 120 боевиков в Сирии

Боевики пытались прорваться в ПальмируФото: Public Domain Pictures
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российские самолеты уничтожили колонну из 120 боевиков в Сирии. Террористы пытались прорваться из Ракки в район Пальмиры, сообщает «Интерфакс».

«В результате данных ударов потери ИГИЛ (запрещена в России, — ред.) составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов», — пишет информагентство со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также российские войска принимают все меры, чтобы не позволить террористам выйти из Ракки. Все виды разведки на возможных маршрутах боевиков усилены, беспилотники работают в круглосуточном режиме.

Сергей Снегирев
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