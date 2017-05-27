10:40 27 мая 2017 0

Боевики пытались прорваться в Пальмиру Фото: Public Domain Pictures

Российские самолеты уничтожили колонну из 120 боевиков в Сирии. Террористы пытались прорваться из Ракки в район Пальмиры, сообщает «Интерфакс».

«В результате данных ударов потери ИГИЛ (запрещена в России, — ред.) составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов», — пишет информагентство со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также российские войска принимают все меры, чтобы не позволить террористам выйти из Ракки. Все виды разведки на возможных маршрутах боевиков усилены, беспилотники работают в круглосуточном режиме.