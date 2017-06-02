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02 июня 2017
14:09  02 июня 2017 1

Усманов раскритиковал Навального и его юристов, не подготовившихся к суду

Усманов Алишер , усманов алишер
Усманов назвал поведение Навального в суде популистской обструкциейФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Оппозиционер Алексей Навальный и его юристы «не озаботились подготовкой доказательств» к судебному процессу, который инициировал бизнесмен Алексей Усманов после просмотра фильма «Он вам не Димон», снятым ФБК.

Пресс-служба Усманова охарактеризовала впечатления от судебного процесса и поведение самого Навального как «популистскую обструкцию», заявив, что ответчик так и не предоставил доказательств, которые бы подтвердили правдивость изложенных в фильме фактов, пишет «Газета.Ru».

Как сообщили изданию, суду были представлены адвокатские запросы в адрес фонда «Соцгоспроект» и группы «Ист-Инвест», а также их ответы на запросы юристов. Как выяснилось, никаких запросов со стороны Навального в организации не поступало. Доказательств факта взятки — передачи дома в селе Знаменское фонду «Соцгоспроект» — тоже нет.

Кроме того, представители бизнесмена заявили, что с 2003 года Усмановым было уплачено налогов на сумму 12,5 млрд рублей, что подтверждала справка из ФНС. Что касается приватизация олигархом государственных активов, то ключевые пакеты акций Лебединского ГОКа, ОЭМК и Михайловского ГОКа были куплены в 2004 и 2006 году у частных лиц по высокой стоимости, пояснили в пресс-службе.

Аналогичным образом обстоят дела и с обвинением Усманова в том, что он «насаждал цензуру» в своих медиаактивах: «Бывший редактор журнала „Власть“ Максим Ковальский покинул издание по соглашению сторон. Впрочем, сегодня он снова работает в ИД „Коммерсант“. Со стороны господина Навального никаких доказательств того, что Усманов „насаждает цензуру“, представлено не было».

В среду, 31 мая, Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова, который требовал от Навального и Фонда борьбы с коррупцией опровергнуть информацию из расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Сергей Демин
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