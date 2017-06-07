01:48 07 июня 2017 0

Следователи ищут всех причастных к реализации опасных продуктов питания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В течение двух дней, 5 и 6 июня, в городе Новочеркасске Ростовской области с признаками острого пищевого отравления средней тяжести были госпитализированы 22 человека, в том числе — двое несовершеннолетних. Как показала предварительная проверка, все пострадавшие ели шаурму, приобретенную в одном из торговых павильонов.

В настоящее время принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

Состояние пострадавших медики в настоящее время характеризуют как «средней тяжести». Следственные мероприятия продолжаются.