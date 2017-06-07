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07 июня 2017
06 июня 2017
01:48  07 июня 2017 0

Шаурма довела до больницы: в Ростовской области госпитализированы 22 человека с признаками пищевого отравления

Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Следователи ищут всех причастных к реализации опасных продуктов питанияФото: Александр Мамаев © URA.RU

В течение двух дней, 5 и 6 июня, в городе Новочеркасске Ростовской области с признаками острого пищевого отравления средней тяжести были госпитализированы 22 человека, в том числе — двое несовершеннолетних. Как показала предварительная проверка, все пострадавшие ели шаурму, приобретенную в одном из торговых павильонов.

В настоящее время принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

Состояние пострадавших медики в настоящее время характеризуют как «средней тяжести». Следственные мероприятия продолжаются.

Евгений Александров
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